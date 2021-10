Spezialisten entschärfen Weltkriegsbombe: A40 betroffen

Mülheim (dpa/lnw)

Wegen einer Bombenentschärfung in Mülheim an der Ruhr ist ein Abschnitt der A40 am Donnerstagnachmittag voll gesperrt gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Heißen und Mülheim-Winkhausen waren 50 Minuten keine Fahrzeuge unterwegs, wie eine Stadtsprecherin sagte. Der Fünf-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei zügig entschärft worden. Dann konnte die Fahrt wieder freigegeben werden. Im 250-Meter-Radius um die Bombe waren Wohnungen evakuiert worden, in denen rund 130 Menschen leben.

Von dpa