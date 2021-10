«Spiegel»: Industrie umging Milliardenzahlungen bei Umlage

Hamburg/Berlin (dpa)

Industriekonzerne in Deutschland sollen nach einem Bericht des «Spiegel» jahrelang die EEG-Umlage zur Ökostrom-Förderung umgangen und so Milliarden nicht an den Staat abgeführt haben. Leidtragende seien die übrigen Stromkunden, die entsprechend höhere Beiträge hätten zahlen müssen, schreibt der «Spiegel».

Von dpa