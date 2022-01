Spielabsage in der DEL: Hoffen auf Quarantäne-Verkürzungen

Iserlohn (dpa) -

Das Spiel der aktuell nicht spielfähigen Iserlohn Roosters am Freitag gegen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga ist abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Das teilten die Roosters am Mittwoch mit. Am Dienstag hatten sie einen erneuten Corona-Ausbruch öffentlich gemacht, demnach seien im Umfeld der Sauerländer 25 Fälle diagnostiziert.

Von dpa