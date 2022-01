Spielabsagen in der DEL: Hoffen auf Quarantäne-Verkürzungen

Iserlohn (dpa)

In der Deutschen Eishockey Liga müssen weitere Spiele abgesagt werden. Davon betroffen sind die Partien der aktuell nicht spielfähigen Iserlohn Roosters und des EHC Red Bull München. Das teilten die Clubs am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte Iserlohn einen erneuten Corona-Ausbruch öffentlich gemacht, demnach seien im Umfeld der Sauerländer 25 Fälle diagnostiziert. Auch bei den Münchner sind aktuell wieder mehrere Spieler infiziert. Deshalb war bereits das für Dienstag geplante Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Tampere ausgefallen.

Von dpa