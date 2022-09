Sprach-Kitas und Kita-Helfer-Programm Themen im Landtag

Am Donnerstag befasst sich der Düsseldorfer Landtag vor allem mit Themen rund um die Kita. Wie so oft geht es um Frage, wie wichtige Programme finanziert werden.

Im Streit um eine weitere Finanzierung des Programms «Sprach-Kita» in Nordrhein-Westfalen hat die Opposition schnellstmögliche Klarheit für Familien und Personal gefordert. Der Landtag in Düsseldorf befasst sich am Donnerstag (10.00 Uhr) mit einem Antrag von SPD und FDP, in dem die schwarz-gelbe Regierung aufgefordert wird, die Fortführung des Programms auch ab 2023 zu garantieren. Sollten nicht ausreichend Bundesmittel bereitstehen, müsse dafür auch Geld vom Land zur Verfügung gestellt werden. «Sprach-Kitas» seien wichtig für Integration und Chancengleichheit.

Die Bundesförderung soll Ende 2022 auslaufen, Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte aber eine Übergangsfinanzierung in Aussicht gestellt. Die Länder müssten dafür allerdings zusichern, dass sie die «Sprach-Kitas» dann in die Regelfinanzierung übernehmen, also für die Kosten künftig selbst aufkommen. Seit 2016 finanziert der Bund zusätzliches Personal an Kitas zur Sprachentwicklung, etwa jede achte Einrichtung in NRW profitiert davon.

Die Abgeordneten beraten zudem über einen Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen, der eine Fortsetzung des Kita-Helfer-Programms anstrebt. Die Koalition hatte eine Fortführung bereits angekündigt. Alltagshelferinnen und -helfer unterstützen das pädagogische Personal etwa im Küchendienst, beim Einkaufen, Reinigen oder bei Ausflügen.