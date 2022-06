Sprit aus Lastwagen-Tanks geklaut: Diebe gefasst

Delbrück (dpa/lnw)

Ein Duo hat nachts bei Paderborn Sprit aus Lastwagen-Tanks gestohlen und ist wenig später nach einer Verfolgungsjagd samt Unfall gefasst worden. Ein 28-jährige Mann und seine 20 Jahre alte Begleiterin seien in Delbrück in der Nacht zu Mittwoch nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit Polizeibeamten mit ihrem Kastenwagen und dem Diebesgut in einem Straßengraben gelandet - und festgenommen worden, berichtete die Polizei. Zuvor hatten die beiden zwei Lkw-Tankdeckel aufgebrochen und Kraftstoff abgezapft. Ein Zeuge hatte einen auffälligen Kastenwagen gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort die aufgebrochenen Tankdeckel fest.

Von dpa