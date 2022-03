Sprit und Sprengstoff: Geldautomatensprenger gefasst

Meckenheim (dpa/lnw)

Die Polizei hat in Meckenheim drei mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen. In ihrem Auto habe man 160 Liter Benzin und Festsprengstoff gefunden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der «hochmotorisierte Audi» sei Zivilfahndern in der Nacht bei einer Patrouille wegen Geldautomatensprengungen aufgefallen. Der Sprengstoff sei noch vor Ort durch Spezialisten des Landeskriminalamts kontrolliert in die Luft gejagt worden.

