Staatsanwaltschaft ermittelt zu versuchtem Tötungsdelikt

Warstein (dpa/lnw)

Nach einer Auseinandersetzung in Warstein am Freitagnachmittag hat die Staatsanwaltschaft begonnen, wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 40-Jährigen zu ermitteln. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Der Tatverdächtige soll einem anderen Mann im Zuge einer Auseinandersetzung mit einer Schaufel auf den Kopf geschlagen haben. Der 36-Jährige musste nach der Attacke im Flur eines Wohnheims in ein Krankenhaus gebracht werden. Er befindet sich laut Polizei weiterhin in einem lebensgefährlichen Zustand.

Von dpa