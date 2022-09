Staatsanwaltschaft: Keine Ermittlungen gegen Woelki

Dem 2019 gestorbenen Pilz werden Missbrauchsvorwürfe gemacht. Woelki hatte in einem presserechtlichen Verfahren versichert, erst ab der vierten Juniwoche dieses Jahres mit dem Fall befasst worden zu sein. Der Deutschlandfunk und die «Zeit»-Beilage «Christ & Welt» hatten hingegen berichtet, dass Woelkis Büroleiterin bereits Anfang Mai einen mutmaßlichen Betroffenen für Ende Juni zu einem Gespräch mit dem Kardinal eingeladen hatte. Dem Mann soll von Pilz sexualisierte Gewalt angetan worden sein.

Drei katholische Priester erstatteten daraufhin Strafanzeige gegen Woelki wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung. Woelki wies die Vorwürfe in einem Interview der Deutschen-Presse-Agentur zurück. Der Betroffene habe sich für ein Gespräch mit ihm angemeldet, und sein Sekretariat habe mit ihm einen Termin ausgemacht, «ohne zu wissen, wen er da gegebenenfalls beschuldigen würde», sagte Woelki.

Die Staatsanwaltschaft schloss sich dem an. Dass in dem Schreiben an den mutmaßlichen Betroffenen die Wendung «Der Kardinal hat mich gebeten» verwendet worden sei, deute nicht daraufhin, dass sich dieser zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon mit der Angelegenheit beschäftigt habe. Vielmehr sei dies eine Standardformulierung in amtlichen Schreiben.