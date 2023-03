Staatsanwaltschaft klagt ehemaligen Bürgermeister an

Münster (dpa/lnw)

Die Staatsanwaltschaft Münster hat gegen den ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern und und einen Unternehmer Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet auf Vorteilsnahme und Urkundenfälschung. Einem Bauunternehmer aus Münster werfen die Ermittler Vorteilsgewährung vor, teilte die Behörde am Montag in Münster mit. Hintergrund der Anklage ist ein Grundstücksverkauf in einem Neubaugebiet. Im November 2019 soll der damalige Bürgermeister an einen engen Bekannten und Geschäftspartner im Namen der Gemeinde verkauft haben. Gebaut werden sollte eine Kindertagesstätte.

Von dpa