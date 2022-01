Staatskanzlei rechtfertigt Wüst-Foto ohne Maske und Abstand

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Düsseldorfer Staatskanzlei hat ein Foto gerechtfertigt, auf dem Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ohne Maske und Abstand mit acht weiteren Menschen posiert. Das Bild war am vergangenen Freitag bei einem Termin in einem Windpark in Issum am Niederrhein entstanden. Wüst und die anderen Akteure drückten für das Foto gemeinsam auf einen roten Knopf und schalteten so symbolisch die von Anwohnern als störend empfundenen blinkenden Warnlampen auf den Windrädern aus.

Von dpa