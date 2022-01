Stadt Bonn hält an PCR-Test für Kita-Kinder fest

Bonn (dpa/lnw)

Bonn hält an den PCR-Tests für Kinder in den Kindertagesstätten fest. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. «Als Stadt wollen wir den Kindern einen möglichst sicheren und infektionsfreien Kita-Besuch ermöglichen», sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Deshalb wolle die Stadt das sichere PCR-Test-Verfahren weiterführen. Das beauftrage Labor habe der Stadt versichert, dass durch den Wegfall der frei gewordenen Kapazitäten durch den landesweiten Wegfall der PCR-Tests an den Grundschulen die Testergebnisse für die Kitas wieder bis zum Folgetag um 6.00 Uhr übermittelt werden.

Von dpa