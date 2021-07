Stadt: Flussnahe Anwohner sollen sich in Sicherheit bringen

Angesichts weiter steigender Wasserstände hat die Stadtverwaltung von Hagen die Anwohner von Flüssen aufgefordert, sich in höher liegende Bereiche zu begeben. «Falls das Haus nicht verlassen werden kann, sollten Sie sich in höhere Etagen begeben, sodass Sie gegebenenfalls von dort gerettet werden können», teilte die Stadt am Abend mit. Grund sei ein gegen 21.00 Uhr erwartetes Hochwasser, das im Schnitt nur alle 25 Jahre vorkomme. Wer sich nicht in der beschriebenen Weise in Sicherheit bringen kann, soll die Feuerwehr unter 112 rufen. Mit längeren Wartezeiten müsse gerechnet werden. «Legen Sie nicht auf, jeder Anruf wird angenommen», versprach die Stadt. Laut WDR sind am Nachmittag auch Bundeswehrfahrzeuge in Hagen eingetroffen, um die örtlichen Kräfte zu unterstützen.