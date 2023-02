Stadt Münster will Historikerin Ute Daniel auszeichnen

Münster (dpa/lnw)

Der mit 15.000 Euro dotierte «Historiker*innenpreis der Stadt Münster» soll erstmals an eine Frau gehen. Das teilte die Stadt am Mittwochabend nach einer Ratsentscheidung mit. Ausgezeichnet wird in diesem Jahr die Geschichtswissenschaftlerin Ute Daniel von der Technischen Universität Braunschweig. Die Professorin lehrt dort seit 1996 Geschichte des 19./20. Jahrhunderts und der Frühen Neuzeit. Zur Begründung hieß es, Daniel beschäftige sich immer wieder mit ungewöhnlichen Fragestellungen und setzte damit neue Trends - oft auch gegen den Mainstream ihrer zumeist männlichen Fachkollegen.

Von dpa