Stadt untersagt Marsch gegen Coronamaßnahmen: Nur Kundgebung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Stadt Düsseldorf hat einen geplanten Marsch von Gegnern der Corona-Maßnahmen am kommenden Samstag untersagt und will nur eine Kundgebung an einem festen Ort erlauben. Angemeldet wurde die Demo mit 2000 Teilnehmern. Die Behörden erwarten nach eigenen Angaben aber wesentlich mehr. Vergangenen Samstag - dem Neujahrstag - waren mehr als 6500 Teilnehmer zu der Demo gekommen.

Von dpa