Städte im Ruhrgebiet sollen Trinkwasser abkochen

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt.

In mehreren Städten im Ruhrgebiet sollen Anwohner wegen des Hochwassers ihr Trinkwasser abkochen. «Es ist mit gravierenden Geschmacks- und Geruchsveränderungen zu rechnen», teilte die Stadt am Donnerstag mit. Betroffen seien die Versorgung von Mülheim an der Ruhr (ohne Mintard), Ratingen-Breitscheid und Teile von Oberhausen und Bottrop.

Durch das Hochwasser sei das Uferfiltrat von Flusswasser beeinträchtigt worden, hieß es in der Mitteilung. Die Wasserwerksgesellschaft desinfiziere das Wasser daher mit Ozon, UV-Licht und Chlor «in extrem hoher Konzentration».