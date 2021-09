Stamp: Einigung zu Ganztag in Grundschulen gutes Signal

Nach der Einigung im Finanzstreit über die Ganztagsbetreuung in der Grundschule haben sich Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp und Schulministerin Yvonne Gebauer (beide FDP) zufrieden gezeigt. Die Einigung im Vermittlungsausschuss sei ein gutes Signal für Familien in NRW, sagte Stamp laut Mitteilung des Schulministeriums am Dienstag in Düsseldorf. Nach langem Taktieren des Bundes gebe es nun endlich Klarheit und Sicherheit.

«Gerade Familien mit jüngeren Kindern brauchen ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot auch am Nachmittag», sagte Gebauer laut Mitteilung. Das sei ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bestmögliche Bildung. Für die konkrete Umsetzung brauche es nun einen «Dialog- und Planungsprozess», den die Landesregierung gestalten werde.

Auch der Landesverband NRW des Verbands allein erziehender Mütter und Väter (VAMV) begrüßte die Einigung. Allerdings fehle für die Umsetzung des Rechtsanspruchs Fachpersonal, teilte der VAMV mit. Zudem werde auch der Rechtsanspruch nicht alle Lücken in der Kinderbetreuung schließen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW forderte Bund und Länder auf, die Kosten für die Ganztagsbetreuung zu übernehmen. «Das Mindeste ist nun, dass Bund und Land den Ganztag auch vollständig finanzieren», sagte Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung».

Bund und Länder hatten sich am Montagabend nach langem Streit über die Finanzierung des Vorhabens im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat buchstäblich in letzter Minute geeinigt, nachdem der Bund sein Angebot deutlich aufgebessert hatte. Geplant ist, dass jedes Kind, das ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommt.