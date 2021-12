Stamp: Flächendeckende PCR-Pooltests in Kitas nicht möglich

In den Kindertagesstätten sind nach Angaben von NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) wegen der insgesamt begrenzten Laborkapazitäten keine flächendeckenden PCR-Pooltests für Kinder möglich. Eine landesweite flächendeckende Umsetzung der PCR-Tests zum Coronavirus in allen Kitas und bei allen Tagesmüttern sei in NRW «tatsächlich unmöglich», sagte Stamp am Donnerstag im Familienausschuss des Landtages. Stamp verwies darauf, dass das Land Kommunen unterstütze, die für PCR-Pooltests in Kitas Laborkapazitäten zur Verfügung hätten. Mit den regelmäßigen PCR-Pooltests in den Grundschulen seien aber bestimmte Testkapazitäten bereits erschöpft.

Stamp betonte, dass die Testungen nach wie vor eine wichtige Maßnahme seien und allen Kita-Kindern seit April Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung zur Verfügung gestellt würden. Der FDP-Politiker kritisierte in Richtung Opposition, dass suggeriert werde, es gebe die Möglichkeit flächendeckender PCR-Tests auch an den mehr als 10 000 Kitas in NRW. «Das grenzt wirklich an Fake News», erklärte er. So könne man nicht miteinander diskutieren. Die SPD hatte am Vortag gefordert, dass PCR-Pooltests in allen Kitas auf die Tagesordnung gehörten. Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul warf Stamp vor, seine Äußerung sei einer demokratischen Diskussion unwürdig und dass er erneut versuche, berechtigte Kritik der Opposition abzubügeln.