Stamp will weiteres beitragsfreies Kita-Jahr in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Familienminister Joachim Stamp, möchte ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr, falls seine Partei auch der neuen Landesregierung angehört. Im Entwurf für das Landtagswahlprogramm, das die nordrhein-westfälische FDP an diesem Samstag bei einem digitalen Parteitag verabschieden soll, sei dieses Ziel vorgesehen, sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. Eltern müssen in NRW in der Regel schon in den letzten beiden Jahren vor der Einschulung keine Kita-Beiträge mehr zahlen.

