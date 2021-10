Statistik: 934.000 Türkeistämmige leben in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen leben laut Statistik etwa 934.000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Darunter hatten 487.470 Personen Ende 2020 die türkische Staatsangehörigkeit, wie das Landesstatistikamt NRW.IT am Freitag aus Anlass des vor 60 Jahren geschlossenen deutsch-türkischen Anwerbeabkommens mitteilte. Landesweit leben vor allem in Köln und im Ruhrgebiet viele Türkeistämmige.

Von dpa