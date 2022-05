Statistik: Braut heiratet Braut, der Bräutigam den Bräutigam

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Bei knapp drei Prozent aller im vorletzten Jahr in Nordrhein-Westfalen geschlossenen Ehen sagten gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner Ja zueinander. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf berichtete, traf das auf 2258 von insgesamt 79.325 Paaren zu. In 1227 Fällen habe es sich dabei um weibliche und in 1031 Fällen um männliche Paare gehandelt. 349 Mal seien eingetragene Lebenspartnerschaften im Jahr 2020 ineine Ehe umgewandelt worden.

Von dpa