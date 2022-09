Steinmeier würdigt Pleitgen: Um Demokratie verdient gemacht

Berlin (dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den gestorbenen früheren WDR-Intendanten Fritz Pleitgen als großen Visionär gewürdigt. Pleitgen habe den «öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Jahrzehnte in verschiedenen Positionen entscheidend geprägt», schrieb Steinmeier am Freitag in einem Kondolenzschreiben an dessen Frau Gerda Pleitgen. «Nur wenige Journalisten haben sich so sehr um den eigenen Berufsstand und um die Demokratie verdient gemacht wie Ihr Mann.»

Von dpa