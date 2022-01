Sternekoch grillt für Obdachlose an Düsseldorfer Königsallee

Düsseldorf (dpa)

Der Düsseldorfer Sternekoch Volker Drkosch hat für Obdachlose und arme Menschen in der Stadt den Grill angeworfen. Am Freitag verteilte er Hirschbratwürstchen an der berühmten Düsseldorfer Königsallee («Kö»). Passanten konnten auch zugreifen - mussten aber für den guten Zweck bezahlen.

Von dpa