Steuereinnahmen des Landes sprudeln: 20,8 Prozent Zuwachs

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei den Steuereinnahmen hat es in Nordrhein-Westfalen in den ersten sieben Monaten des Jahres ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr in der Staatskasse gegeben. Nach Angaben von NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) lagen die Einnahmen um 20,8 Prozent über denen des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

Von dpa