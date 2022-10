Stevens sieht trotz Niederlage Fortschritte bei Schalke

Gelsenkirchen (dpa)

Schalkes einstiger Erfolgscoach Huub Stevens sieht unter dem neuen Trainer Thomas Reis trotz der Niederlage bei dessen Einstand Verbesserungen in der Mannschaft. Obwohl der Tabellenletzte dem SC Freiburg daheim 0:2 unterlag, sagte Stevens in der «ran Bundesliga Webshow» am Montag: «Ich habe am Sonntag bestimmte Momente gesehen, wo man sieht, dass in den ersten Tagen gute Arbeit geleistet wurde. Die Organisation war viel besser als vorher.»

Von dpa