Stiftung Patientenschutz: Brysch als Vorstand wiedergewählt

Eugen Brysch ist in seinem Amt als Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz bestätigt worden.

Der Stiftungsrat wählte den 59-Jährigen einstimmig für weitere fünf Jahre an die Spitze der Organisation, wie die Stiftung am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Der Patientenschützer äußert sich häufig zu aktuellen gesundheits- und sozialpolitischen Fragen und ist bundesweit bekannt.

Er führt die Organisation seit ihrer Umbenennung in Deutsche Stiftung Patientenschutz 2012 als alleiniger Vorstand. Schon zuvor - seit 1995 - sei er als Patientenschützer tätig gewesen. Die Stiftung bietet Hilfesuchenden praktische Unterstützung bei Fragen rund um Pflegerecht, Pflegegrade und Pflegemissstände sowie Sterbebegleitung an und unterstützt auch bei Patientenverfügungen.