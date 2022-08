Stimmung in der NRW-Wirtschaft verschlechtert sich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen der hohen Energiepreise und der drohenden Gasknappheit hat sich die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft im Juli deutlich verschlechtert. «Die nordrhein-westfälischen Unternehmen machen sich derzeit ernste Sorgen um die Konjunktur - und es sind gleich mehrere Faktoren, die sie simultan belasten», fasste der Chef der NRW.Bank, Eckhard Forst, am Donnerstag das Ergebnis einer Umfrage unter rund 1500 Unternehmen zusammen. Zu diesen Faktoren zählten mögliche Engpässe in der Energieversorgung genauso wie die hohe Inflation, sinkende Konsumfreude und anhaltende Lieferprobleme.

Von dpa