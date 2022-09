Stimmung in der NRW-Wirtschaft verschlechtert sich weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft hat sich im August wegen der hohen Gas- und Strompreise weiter eingetrübt. «Für die Konjunktur in Nordrhein-Westfalen stehen die Zeichen aktuell nicht günstig. Ein Alarmsignal sind die Geschäftserwartungen, die in vielen Branchen und Unternehmen sehr pessimistisch ausfallen», fasste der Chef der NRW.Bank, Eckhard Forst, am Mittwoch das Ergebnis einer Umfrage unter rund 1500 Unternehmen zusammen.

Von dpa