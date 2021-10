Stimmung in nordrhein-westfälischer Wirtschaft trübt sich

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der nordrhein-westfälischen Wirtschaft schwindet die Zuversicht. Vor allem in der Industrie habe sich wegen des anhaltenden Materialmangels die Stimmung merklich abgekühlt, berichtete die NRW.Bank am Montag. Das NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima sei im September den dritten Monat in Folge gesunken. Fachleute deuteten diese Entwicklung gemeinhin als konjunkturelle Trendwende.

Von dpa