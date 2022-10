Stöger lobt Modeste: «Wir schreiben uns noch»

Düsseldorf (dpa)

Der ehemalige Kölner und Dortmunder Bundesligatrainer Peter Stöger traut seinem früheren Spieler Anthony Modeste im Duell der beiden Erstligateams am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine gute Rolle zu. «Als Außenstehender bin ich nicht in der Position, dem BVB irgendeinen Rat zu geben. Klar ist aber auch, dass sie mit den flachen Zuspielen in den Strafraum immer eine gute Quote erzielen - vor allem, wenn Marco Reus fit ist. Daher ist Modeste zwar nicht der Spieler für das klassische Dortmunder Spiel, dafür aber eine zweite Option. Bei Standards und hohen Flanken ist er eine echte Wucht», sagte der 56-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Von dpa