Stolberg teils überflutet: Bewohner sollen Häuser verlassen

In Stolberg bei Aachen ist durch den starken Regen der Vichtbach über die Ufer getreten und hat die Altstadt teilweise überflutet. «Mehrere Straßen im Stadtgebiet sind derzeit nicht passierbar», berichtete die Stadt am Abend. Die Kommune bat die Anwohner des Baches eindringlich, die Häuser im Überschwemmungsgebiet zu verlassen. «Bitte begeben Sie sich zu Freunden und Verwandten oder in die Notunterkünfte.» Für die Notunterkünfte suchte die Stadt noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte seien mittlerweile auch auswärtige Kräfte eingetroffen.