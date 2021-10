Straßenbahn prallt in Köln gegen Auto: Drei Verletzte

Köln (dpa/lnw) -

Beim Zusammenprall eines Autos mit einer Straßenbahn in Köln sind am Freitagabend die drei Insassen im Wagen verletzt worden. Alle Fahrgäste in der Bahn seien unverletzt geblieben und hätten die Bahn selbstständig verlassen können, teilte die Feuerwehr mit. Der Straßenbahnfahrer und ein Kollege seien auch unverletzt, wurden aber vorsorglich medizinisch behandelt.

Von dpa