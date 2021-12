Streeck: Auf positiven Corona-Test vorbereiten

Bonn (dpa)

Nach Einschätzung des Bonner Virologen Hendrik Streeck sollte sich jeder Bürger darauf vorbereiten, in seinem Leben mal positiv auf das Coronavirus getestet zu werden. «Wir müssen uns - so glaube ich - damit abfinden, dass jeder in Deutschland mit dem Virus in den nächsten Jahren immer mal wieder in Kontakt kommen wird», sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. «Allerdings sollten Infektionen, die bei Geimpften, Genesenen und gerade in den Sommermonaten auftreten, keine großen Probleme bereiten.» Auch wenn man nicht jeden schweren Verlauf verhindern könne, sagte Streeck.

