Streifenwagen fährt gegen Hauswand

Essen (dpa/lnw)

Bei einer Verfolgungsfahrt in Essen sind zwei Polizisten mit ihrem Streifenwagen gegen eine Hauswand gefahren und leicht verletzt worden. Die Beamten hatten in der Nacht ein Auto kontrollieren wollen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Anstatt anzuhalten sei der Wagen jedoch «mit erhöhter Geschwindigkeit» weitergefahren.

Von dpa