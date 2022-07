Streit im Flüchtlingsheim: Vier Verletzte, zwei Festnahmen

Unna (dpa/lnw)

Bei einer Schlägerei in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 31 und 19 Jahren, die zuerst in Streit geraten waren, seien vorläufig festgenommen worden. Der 31-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Von dpa