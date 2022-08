Streit um Entlastungstarifvertrag an Unikliniken beendet

Düsseldorf (dpa)

Die Auseinandersetzung um einen Entlastungstarifvertrag an sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen ist endgültig Geschichte. In einer Urabstimmung billigten mehr als 73 Prozent der an den Kliniken beschäftigten Mitglieder der Gewerkschaft Verdi die erzielten Vereinbarungen, wie Verdi am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Auf die Eckpunkte hatten sich die Tarifpartner nach langem Streit am 18. Juli geeinigt. Damit sind auch die insgesamt elf Wochen dauernden Streiks endgültig vorbei.

Von dpa