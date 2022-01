Streit um Maskenpflicht: Frau schlägt Senior krankenhausreif

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Bei einem Streit um die Maskenpflicht hat eine Frau in einem Linienbus in Mönchengladbach einen 65-Jährigen mit Faustschlägen verletzt. Der Fahrgast habe während der Fahrt drei Frauen gebeten, ihre Masken richtig aufzusetzen, berichtete die Polizei am Montag.

Von dpa