Streit um Präimplantationsdiagnostik vor Verwaltungsgericht

Präimplantationsdiagnostik ist in Deutschland nur bei Verdacht auf eine schwerwiegende Erbkrankheit oder mögliche schwere Schädigung des Embryos in zugelassenen Zentren erlaubt. Die Uniklinik Münster will auch eine Zulassung und klagt deswegen vor Gericht.

Das Verwaltungsgericht in Münster beschäftigt sich am Montag (10.00 Uhr) mit der umstrittenen Präimplantationsdiagnostik. Die Uniklinik Münster will als Ergänzung ihres Kinderwunschzentrums auch die sogenannte PID anbieten. Die Zulassung dafür wurde aber von der prüfenden Ärztekammer Westfalen-Lippe verwehrt. Der Vorstand hatte sich für ein Zentrum im Ruhrgebiet als einziges in Nordrhein-Westfalen entschieden und sich dabei auf das NRW-Gesetz dazu berufen.

Mit Präimplantationsdiagnostik werden Untersuchungen bezeichnet, die der Entscheidung darüber dienen, ob ein durch künstliche Befruchtung erzeugter Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt werden soll oder nicht. PID ist in Deutschland nur erlaubt, wenn aufgrund der genetischen Voraussetzungen der Frau oder des Mannes das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit besteht oder eine schwerwiegende Schädigung des Embryos festgestellt werden könnte.

Eine Ethikkommission der Ärztekammer Nordrhein prüft auf Antrag, ob diese Vorgaben erfüllt sind. 2020 wurden 23 solcher Anträge in NRW gestellt und bewilligt. In Bayern dagegen sind die Zahlen deutlich höher (2018: 293). Experten vermuten, dass in NRW viele Paare ins benachbarte Ausland nach Holland oder Belgien ausweichen, weil dort keine Ethikprüfung vorgeschrieben ist.