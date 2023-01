Streit zwischen US-Trainer und Reyna - Klinsmann: «Traurig»

Los Angeles (dpa)

Jürgen Klinsmann hat die Folgen der Kritik von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter an BVB-Profi Giovanni Reyna als «traurig» bezeichnet. Der ehemalige Bundestrainer und Auswahl-Coach der US-Fußballnationalmannschaft äußerte sich in einer telefonischen Runde mit US-Journalisten, über die die US-Nachrichtenagentur AP am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.

Von dpa