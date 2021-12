Stromausfall mit Zehntausenden Betroffenen seit Freitagabend

Bereits seit Freitagabend ohne Strom: Ein folgenschwerer Brand in einer Umspannstation hat zu einem langanhaltenden Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises mit Zehntausend betroffenen Menschen geführt. Nach Angaben des Energieversorgers Westnetz sind nach dem Feuer von Freitagabend rund 41.000 Einwohner in den Kommunen Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth ohne Strom. Wegen starker Beschädigung der Anlage in Neunkirchen-Seelscheid war nach Unternehmensangaben auch am späten Samstagvormittag noch nicht absehbar, wann die Stromversorgung wiederhergestellt werden kann. Westnetz berichtete von umfangreichen Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten, die erforderlich seien.

«Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen können, wann der Strom zugeschaltet werden kann», erklärte das Unternehmen auf Twitter. «Wir bedauern die damit verbundenen Einschränkungen.» Die Westnetz-Techniker und Spezialfirmen seien seit den frühen Nachtstunden im Einsatz, um die stark beschädigten Schaltanlagen in der Umspannanlage zu reinigen und instandzusetzen. Wo es möglich sei, würden in Abstimmung mit den Behörden vor Ort Notstromaggregate eingesetzt. Die Leitstelle der Feuerwehr erklärte ebenfalls, dass weiterhin Feuerwehrleute und Helfer des THW im Einsatz seien, um Altenheime mit Notstrom zu versorgen.

Nach ersten Erkenntnissen von Westnetz löste ein Kurzschluss den Brand in der Umspannanlage am Freitagabend aus, wie eine Sprecherin sagte. In Mitteilungen des Unternehmens war von einem technischen Defekt die Rede. Die Feuerwehr rät in einem Warnhinweis auf der Internetseite des Kreises, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren und Radio über ein batteriebetriebenes Gerät zu hören.