Studie: Fast 24.000 Pflegefachkräfte fehlen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Pflegefachkräftemangel in den Gesundheitsberufen in Nordrhein-Westfalen hat sich verschärft. Die Zahl der offenen oder künftig zu besetzenden Vollzeitstellen hat sich von knapp 11.000 im Jahr 2016/17 auf rund 23.760 im Jahr 2019 mehr als verdoppelt. Das ist das Ergebnis des am Mittwoch vorgestellten Reports «Landesberichterstattung Gesundheitsberufe» im Auftrag der NRW-Landesregierung. In der Gesundheits- und Krankenpflege fehlen demnach rund 13.500 Kräfte - in der Kinderkrankenpflege etwa 1450 und in der Altenpflege rund 8800.

Von dpa