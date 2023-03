Studie: Zahl der Vereine in Pandemie leicht rückläufig

Berlin/Düsseldorf (dpa)

Der jahrelange Aufwärtstrend bei der Zahl der Vereine in Nordrhein-Westfalen hat sich während der Pandemie laut einer Studie nicht fortgesetzt. Im Jahr 2022 gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland 121.823 Vereine, wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgelegten Trendbericht der Zivilgesellschaft in Zahlen (Ziviz) im Stifterverband hervorgeht. Gegenüber 2019 bedeutet das einen leichten Rückgang um 1023 Vereine oder 0,8 Prozent.

Von dpa