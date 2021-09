Stürmer der Pinguine angegriffen und leicht verletzt

Krefeld (dpa/lnw)

Lucas Lessio, Stürmer beim Eishockeyverein Krefeld Pinguine, ist in Krefeld angegriffen und leicht verletzt worden. Lessio (28) sei als Autofahrer in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden sei, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Von dpa