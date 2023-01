Stürmische Böen und Schauer in NRW

In Nordrhein-Westfalen wird es in den ersten Tagen des neuen Jahres stürmisch und regnerisch.

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Am Dienstag liegen die Tageshöchstwerte bei 8 bis 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Mittwoch bleibt es bei Temperaturen zwischen 9 bis 13 Grad regnerisch. Die stürmischen Böen sollen dann in der zweiten Nachthälfte abklingen. Stürmisch wird laut Meteorologen auch der Donnerstag. Dazu regnet es. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 8 bis 12 Grad.