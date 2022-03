Stundenlanger Feuerwehreinsatz wegen brennenden Mülls

In einem Verwertungspark in Troisdorf hat 400 qm brennender, unsortierter Müll für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Donnerstag stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der brennende Abfall befand sich demnach in einem Innenhof. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen verhindern. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war am Morgen zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.