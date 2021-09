Sturz aus 20 Metern: Mann bricht durchs Dach und stirbt

Bei einem Sturz aus zwanzig Metern Höhe ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Bielefeld ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Er sei durch das Dach einer Firma gebrochen und in die Tiefe gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei noch reanimiert worden, aber im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. Auch das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.