Tag 3: Räumung von besetztem Waldstück geht weiter

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Räumung eines von Umweltaktivisten besetzten Waldstücks in Wuppertal ist am dritten Tag der Maßnahme von der Polizei fortgesetzt worden. Es seien noch mindestens neun Besetzer in den Bäumen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Von dpa