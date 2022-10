Tah verteidigt Seoane: «Wir sind weiterhin überzeugt»

Seoane steht nach dem erneuten Rückschlag in der Champions League mehr denn je vor dem Aus. Ob der 43-Jährige noch sein Job-Endspiel am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 bekommt, ist unklar. Nach der Niederlage in Porto äußerte sich zunächst niemand der Club-Verantwortlichen zu Seoanes Zukunft. «Es ist keine einzelne Person Schuld, wir sind alle in der Verantwortung», sagte Tah.

Nach übereinstimmenden Medienberichten vom Mittwoch gilt der ehemalige Bayern-Profi Xabi Alonso als Topfavorit auf die Nachfolge des Schweizers.