Tanker stößt gegen Brücke: Aufbau abgerissen, Mann verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Beim Zusammenstoß eines Tankschiffs mit einer Brücke auf dem Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen ist der Schiffsführer (58) leicht verletzt worden. Der Aufbau des Frachters wurde bei dem Unfall am Donnerstag komplett abgerissen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das vorher entladene Schiff war demnach auf dem Weg zum Industriehafen, um erneut Ladung aufzunehmen. Die Brücke sei bereits im April beschädigt worden, berichtete die Stadt Gelsenkirchen am Abend.

