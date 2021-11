Tanklastwagen brannte in Werkstatt: Arbeiter in Klinik

Bei Arbeiten mit einem Trennschleifer an einem Tankwagen ist am Montag in einer Werkstatt in Goch am Niederrhein ein Feuer ausgebrochen.

Ein Teil der Tankisolierung sei in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Da sich in dem Tankwagen noch Reste einer schwefelhaltigen Verbindung befunden hätten, sei Rauch entstanden. Sieben Arbeiter, die zu dem Zeitpunkt in der Halle waren, seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser transportiert worden. Das Feuer in der Werkstatt habe die Feuerwehr schnell gelöscht. Messungen von Luft und Löschwasser ergaben keine Umweltgefährdung, so die Feuerwehr.